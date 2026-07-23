NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,98 Prozent auf 28 423,20 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,56 Prozent auf 28 545,98 Punkte an der Kurstafel, nach 28 998,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 28 274,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 726,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,55 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 29 347,27 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 23.04.2026, einen Wert von 26 782,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 162,41 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,76 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Roper Technolgies (+ 6,33 Prozent auf 358,04 USD), CSX (+ 5,60 Prozent auf 52,73 USD), Micron Technology (+ 2,99 Prozent auf 988,19 USD), Diamondback Energy (+ 2,17 Prozent auf 207,43 USD) und Sandisk (+ 2,04 Prozent auf 1 631,84 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-14,23 Prozent auf 320,77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,17 Prozent auf 92,84 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,99 Prozent auf 318,19 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,96 Prozent auf 318,10 USD) und T-Mobile US (-6,59 Prozent auf 178,35 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 12 621 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,390 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,77 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at