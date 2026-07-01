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Index im Fokus 01.07.2026 20:04:18

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell im Minus.

Am Mittwoch verliert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,23 Prozent auf 29 902,47 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1,20 Prozent auf 29 914,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30 276,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 29 821,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 084,78 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2,02 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 30 513,86 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Wert von 24 019,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 478,14 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,63 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,65 Prozent auf 97,93 USD), AppLovin (+ 10,34 Prozent auf 568,50 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,03 Prozent auf 619,80 USD), Palantir (+ 8,86 Prozent auf 127,01 USD) und PDD (+ 8,00 Prozent auf 82,38 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-14,10 Prozent auf 237,22 USD), CoreWeave (-12,38 Prozent auf 87,22 USD), KLA (-11,64 Prozent auf 266,60 USD), Lam Research (-11,08 Prozent auf 385,34 USD) und Applied Materials (-10,99 Prozent auf 643,56 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 596 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,138 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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