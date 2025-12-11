NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,59 Prozent schwächer bei 25 623,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,691 Prozent schwächer bei 25 598,39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 776,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 372,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 661,94 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,527 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 533,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 992,56 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 11.12.2024, einen Wert von 21 763,98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,16 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 4,41 Prozent auf 129,72 USD), Adobe (+ 3,01 Prozent auf 353,46 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,86 Prozent auf 161,82 USD), Marriott (+ 2,82 Prozent auf 295,06 USD) und MercadoLibre (+ 2,66 Prozent auf 2 023,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Marvell Technology (-4,06 Prozent auf 88,72 USD), Arm (-4,05 Prozent auf 135,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,35 Prozent auf 178,45 USD), Intel (-3,19 Prozent auf 39,48 USD) und PDD (-2,66 Prozent auf 112,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 070 621 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie weist mit 5,98 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

