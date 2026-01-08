NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,89 Prozent auf 25 426,24 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,150 Prozent tiefer bei 25 615,35 Punkten, nach 25 653,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 421,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 622,32 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,179 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 25 627,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der NASDAQ 100 25 136,62 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Wert von 21 180,96 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Costco Wholesale (+ 2,88 Prozent auf 908,04 USD), Axon Enterprise (+ 2,43 Prozent auf 635,99 USD), Enphase Energy (+ 1,93 Prozent auf 35,36 USD), Align Technology (+ 1,59 Prozent auf 169,46 USD) und American Electric Power (+ 1,55 Prozent auf 115,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-4,78 Prozent auf 134,69 USD), Atlassian (-4,59 Prozent auf 153,48 USD), Autodesk (-4,41 Prozent auf 280,83 USD), Constellation Energy (-3,11 Prozent auf 328,10 USD) und Zscaler (-2,91 Prozent auf 224,43 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 322 004 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,895 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie hat mit 4,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,99 Prozent.

