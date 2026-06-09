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Index-Bewegung 09.06.2026 16:02:05

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start fester

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start fester

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,71 Prozent auf 29 624,46 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,792 Prozent auf 29 647,34 Punkte an der Kurstafel, nach 29 414,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 589,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 805,30 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der NASDAQ 100 29 234,99 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 967,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 797,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,53 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lam Research (+ 6,33 Prozent auf 344,99 USD), KLA-Tencor (+ 6,14 Prozent auf 2 237,43 USD), Applied Materials (+ 5,89 Prozent auf 521,15 USD), ASML (+ 3,90 Prozent auf 1 817,29 USD) und Booking (+ 3,51 Prozent auf 168,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-4,69 Prozent auf 54,21 USD), QUALCOMM (-2,85 Prozent auf 211,57 USD), Workday (-2,50 Prozent auf 140,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,11 Prozent auf 124,51 USD) und Gilead Sciences (-1,73 Prozent auf 125,88 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 3 283 503 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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