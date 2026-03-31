NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit sattem Kursplus

Der NASDAQ 100 machte heute einen Sprung nach oben.

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 3,43 Prozent auf 23 740,19 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,11 Prozent auf 23 208,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22 953,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 789,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 198,64 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 25 249,85 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 278,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 5,82 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 12,80 Prozent auf 99,05 USD), ON Semiconductor (+ 11,25 Prozent auf 61,92 USD), Arm (+ 10,46 Prozent auf 151,28 USD), Microchip Technology (+ 7,58 Prozent auf 64,61 USD) und Intel (+ 7,14 Prozent auf 44,13 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Constellation Energy (-6,48 Prozent auf 279,25 USD), Charter A (-2,29 Prozent auf 215,88 USD), Biogen (-2,26 Prozent auf 183,33 USD), T-Mobile US (-1,83 Prozent auf 210,03 USD) und CoStar Group (-1,32 Prozent auf 40,34 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 69 030 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,549 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at