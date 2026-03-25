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Kursentwicklung im Fokus 25.03.2026 22:35:23

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent nach oben auf 24 162,98 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,975 Prozent auf 24 236,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24 002,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 314,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 081,38 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,444 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 25 329,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 25 656,15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 20 287,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,14 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Bei 23 759,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 16,38 Prozent auf 157,07 USD), JDcom (+ 8,30 Prozent auf 29,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,26 Prozent auf 220,27 USD), Intel (+ 7,08 Prozent auf 47,18 USD) und Marvell Technology (+ 6,59 Prozent auf 98,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Verisk Analytics A (-4,97 Prozent auf 185,05 USD), Micron Technology (-3,40 Prozent auf 382,09 USD), Palo Alto Networks (-2,54 Prozent auf 153,22 USD), Atlassian (-2,51 Prozent auf 66,46 USD) und Lam Research (-2,26 Prozent auf 233,45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 676 580 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 177,50 -6,83% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Arm Holdings 134,60 -1,17% Arm Holdings
Atlassian 59,01 3,00% Atlassian
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 256,45 -2,38% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Intel Corp. 38,51 -5,47% Intel Corp.
JD.com Inc (spons. ADRs) 25,25 -1,17% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 18,71 0,86% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 184,16 -8,63% Lam Research Corp.
Marvell Technology 85,21 0,71% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 310,80 -5,62% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 149,48 -3,15% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 135,56 2,40% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 116,10 -3,25% Strategy (ex MicroStrategy)
Verisk Analytics Inc (A) 160,75 0,72% Verisk Analytics Inc (A)

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NASDAQ 100 23 586,99 -2,38%

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