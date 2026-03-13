NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,62 Prozent leichter bei 24 380,73 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,516 Prozent auf 24 660,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 533,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24 786,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 336,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,200 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 732,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 196,73 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 19 225,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 3,27 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 5,13 Prozent auf 426,13 USD), Enphase Energy (+ 3,45 Prozent auf 44,07 USD), Diamondback Energy (+ 3,03 Prozent auf 182,37 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 180,75 USD) und Atlassian (+ 2,55 Prozent auf 75,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Adobe (-7,58 Prozent auf 249,32 USD), Broadcom (-4,11 Prozent auf 322,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,83 Prozent auf 613,71 USD), Dollar Tree (-3,80 Prozent auf 107,46 USD) und Baker Hughes (-2,93 Prozent auf 54,26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 386 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,19 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at