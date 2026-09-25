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Index-Performance im Fokus 25.09.2026 22:34:57

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent auf 30 608,13 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent stärker bei 30 517,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 478,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30 667,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 413,58 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 209,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 440,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der NASDAQ 100 24 397,31 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,43 Prozent nach oben. Bei 30 770,63 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Microchip Technology (+ 5,36 Prozent auf 78,69 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), Datadog A (+ 4,36 Prozent auf 268,13 USD), Booking (+ 4,15 Prozent auf 163,95 USD) und Airbnb (+ 4,02 Prozent auf 157,47 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Palo Alto Networks (-3,89 Prozent auf 374,74 USD), Intel (-3,45 Prozent auf 123,00 USD), Axon Enterprise (-3,35 Prozent auf 430,11 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,33 Prozent auf 751,66 USD) und Fortinet (-2,92 Prozent auf 173,46 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 263 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Axon Enterprise 376,60 -3,16% Axon Enterprise
Booking Holdings 143,75 3,79% Booking Holdings
Comcast Corp. (Class A) 19,26 -0,81% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 220,80 -3,39% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 234,50 3,76% Datadog Inc Registered Shs -A-
Fortinet Inc 151,90 -3,36% Fortinet Inc
Intel Corp. 107,94 -3,35% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 20,70 -1,22% Kraft Heinz Company
Meta Platforms (ex Facebook) 659,80 -3,55% Meta Platforms (ex Facebook)
Microchip Technology Inc. 69,05 5,36% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 328,05 -4,43% Palo Alto Networks Inc
PayPal Inc 48,35 4,55% PayPal Inc

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