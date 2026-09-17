NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ 100 im Fokus
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17.09.2026 16:01:25
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Am Donnerstag gewinnt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,47 Prozent auf 29 371,75 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 29 401,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 945,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 305,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 414,08 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 995,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 670,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 223,69 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,53 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 6,89 Prozent auf 260,80 USD), Marvell Technology (+ 6,73 Prozent auf 245,18 USD), Astera Labs (+ 5,85 Prozent auf 284,92 USD), Sandisk (+ 5,84 Prozent auf 1 608,72 USD) und Micron Technology (+ 5,70 Prozent auf 979,32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-3,37 Prozent auf 80,54 USD), Copart (-2,69 Prozent auf 29,99 USD), AppLovin (-2,35 Prozent auf 318,90 USD), Axon Enterprise (-2,29 Prozent auf 457,69 USD) und T-Mobile US (-1,69 Prozent auf 173,29 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der CoreWeave-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 437 538 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Mit 6,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|278,95
|-3,11%
|Arm Holdings
|236,50
|2,38%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|256,00
|0,39%
|Axon Enterprise
|396,50
|0,53%
|Copart Inc.
|25,81
|-0,14%
|CoreWeave
|70,23
|0,63%
|CrowdStrike
|213,55
|-0,54%
|Kraft Heinz Company
|21,48
|-0,37%
|Marvell Technology
|212,65
|1,19%
|Micron Technology Inc.
|862,30
|1,16%
|NVIDIA Corp.
|192,46
|0,68%
|Sandisk Corp
|1 420,00
|1,43%
|T-Mobile US
|144,32
|-0,43%
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|NASDAQ 100
|29 446,98
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