NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag sinkt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,89 Prozent auf 23 977,23 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,341 Prozent schwächer bei 24 109,57 Punkten, nach 24 192,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 977,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 109,61 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 24 643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 653,90 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 430,68 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,88 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 3,93 Prozent auf 326,80 USD), Intel (+ 2,97 Prozent auf 52,29 USD), Zoom Communications (+ 1,57 Prozent auf 83,98 USD), Diamondback Energy (+ 1,41 Prozent auf 197,00 USD) und DexCom (+ 1,39 Prozent auf 64,09 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-4,38 Prozent auf 142,26 USD), Dollar Tree (-3,63 Prozent auf 107,06 USD), Axon Enterprise (-3,62 Prozent auf 398,12 USD), Apple (-3,22 Prozent auf 250,53 USD) und Tesla (-2,23 Prozent auf 344,96 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 5 585 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,735 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at