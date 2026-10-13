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NASDAQ-Handel im Fokus 13.10.2026 16:01:08

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,32 Prozent auf 30 566,10 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,850 Prozent auf 30 404,20 Punkte an der Kurstafel, nach 30 664,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30 372,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 583,27 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ 100 29 368,44 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 29 264,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 750,25 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 21,26 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Fortinet (+ 2,00 Prozent auf 196,79 USD), CrowdStrike (+ 1,93 Prozent auf 268,08 USD), AppLovin (+ 1,85 Prozent auf 275,88 USD), Thomson Reuters (+ 1,75 Prozent auf 106,07 USD) und Axon Enterprise (+ 1,70 Prozent auf 421,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Seagate Technology (-6,14 Prozent auf 707,01 USD), Western Digital (-6,13 Prozent auf 363,23 USD), Nebius (-4,60 Prozent auf 200,40 USD), Astera Labs (-4,47 Prozent auf 309,62 USD) und Micron Technology (-4,39 Prozent auf 945,60 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 583 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 232,85 -1,25% CrowdStrike
Fortinet Inc 170,40 -1,42% Fortinet Inc
Kraft Heinz Company 20,02 -0,35% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 847,40 -4,66% Micron Technology Inc.
Nebius 184,70 -1,78% Nebius
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