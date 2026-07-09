NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 1,50 Prozent auf 29 692,08 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent stärker bei 29 486,61 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 252,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29 710,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 459,82 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,394 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 084,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 082,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der NASDAQ 100 22 864,91 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,80 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 13,22 Prozent auf 800,61 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 12,53 Prozent auf 364,05 USD), Arm (+ 11,39 Prozent auf 334,45 USD), KLA (+ 10,77 Prozent auf 245,00 USD) und Lam Research (+ 10,23 Prozent auf 367,23 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen PepsiCo (-4,34 Prozent auf 136,32 USD), Palantir (-3,72 Prozent auf 127,30 USD), Costco Wholesale (-3,55 Prozent auf 919,28 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,01 Prozent auf 584,96 USD) und Axon Enterprise (-2,62 Prozent auf 584,10 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 358 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,165 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at