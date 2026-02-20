Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Index im Fokus
|
20.02.2026 16:02:24
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels im Plus
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 24 819,80 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,645 Prozent auf 24 637,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24 895,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 633,59 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 987,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 054,38 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 22 068,06 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,53 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 3,59 Prozent auf 426,80 USD), CoStar Group (+ 2,87 Prozent auf 50,48 USD), Micron Technology (+ 2,84 Prozent auf 429,20 USD), Lam Research (+ 2,79 Prozent auf 244,02 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,34 Prozent auf 154,53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Copart (-6,03 Prozent auf 35,38 USD), Walmart (-2,31 Prozent auf 121,99 USD), Intel (-2,06 Prozent auf 43,70 USD), Axon Enterprise (-1,66 Prozent auf 433,80 USD) und Comcast (-1,66 Prozent auf 30,86 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 925 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Copart Inc.
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
20.02.26