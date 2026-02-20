NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch derzeit aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 24 819,80 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,645 Prozent auf 24 637,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24 895,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 633,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 987,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 054,38 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 22 068,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,53 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 3,59 Prozent auf 426,80 USD), CoStar Group (+ 2,87 Prozent auf 50,48 USD), Micron Technology (+ 2,84 Prozent auf 429,20 USD), Lam Research (+ 2,79 Prozent auf 244,02 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,34 Prozent auf 154,53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Copart (-6,03 Prozent auf 35,38 USD), Walmart (-2,31 Prozent auf 121,99 USD), Intel (-2,06 Prozent auf 43,70 USD), Axon Enterprise (-1,66 Prozent auf 433,80 USD) und Comcast (-1,66 Prozent auf 30,86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 925 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

