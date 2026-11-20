Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 3,37 Prozent auf 25 623,82 Punkte nach unten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,25 Prozent auf 26 184,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 517,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26 429,09 Punkte, das Tagestief hingegen 25 539,72 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 6,97 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 29 490,28 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 29 213,16 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 24 054,38 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 361,37 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Thomson Reuters (+ 4,17 Prozent auf 104,73 USD), Workday (+ 3,51 Prozent auf 179,45 USD), T-Mobile US (+ 3,07 Prozent auf 167,52 USD), Cintas (+ 2,89 Prozent auf 225,24 USD) und Kraft Heinz Company (+ 2,81 Prozent auf 25,62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-89,39 Prozent auf 80,12 USD), Western Digital (-12,83 Prozent auf 258,69 USD), Astera Labs (-12,81 Prozent auf 184,50 USD), Micron Technology (-12,59 Prozent auf 603,50 USD) und Seagate Technology (-12,27 Prozent auf 457,43 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 42 318 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at