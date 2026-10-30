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NASDAQ-Handel im Blick 30.10.2026 22:34:25

NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100

NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100

So bewegte sich der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 3,46 Prozent schwächer bei 28 384,85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2,71 Prozent schwächer bei 28 604,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 402,51 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 713,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 28 093,25 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 2,29 Prozent nach. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30 408,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28 106,35 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Wert von 25 734,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 13,33 Prozent auf 927,89 USD), T-Mobile US (+ 6,21 Prozent auf 156,44 USD), Comcast (+ 4,27 Prozent auf 23,22 USD), Mondelez (+ 3,85 Prozent auf 64,94 USD) und Roper Technolgies (+ 3,77 Prozent auf 466,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intel (-28,58 Prozent auf 65,76 USD), Sandisk (-13,47 Prozent auf 1 150,89 USD), Datadog A (-11,50 Prozent auf 235,27 USD), QUALCOMM (-11,12 Prozent auf 164,79 USD) und Astera Labs (-10,93 Prozent auf 258,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 109 799 332 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,604 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Astera Labs Inc Registered Shs 241,00 -7,31% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 20,77 3,18% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 224,50 -2,22% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 228,00 -1,72% Datadog Inc Registered Shs -A-
Intel Corp. 58,41 -15,64% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,79 1,51% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 792,20 -2,88% Micron Technology Inc.
Mondelez 58,08 1,15% Mondelez
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 147,72 -8,51% QUALCOMM Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 827,90 12,78% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Roper Technolgies Inc. 417,10 2,99% Roper Technolgies Inc.
Sandisk Corp 1 020,00 -13,56% Sandisk Corp
T-Mobile US 140,48 5,91% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 28 384,85 -3,46%

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