NASDAQ-100-Aufnahme treibt Sandisk-Aktie - auch Samsung und SK hynix im Aufwind

Die Sandisk-Aktie setzt ihre Rally nach der geplanten Aufnahme in den NASDAQ 100 fort und profitiert von der KI-getriebenen Speicherknappheit.

• Sandisk springt dank geplanter NASDAQ-100-Aufnahme deutlich an• KI-Boom treibt Speicher-Nachfrage - auch Samsung Electronics und SK hynix profitieren• Analysten heben Kursziele an

Die Aktie von Sandisk gehört aktuell zu den größten Gewinnern im Technologiesektor. Nach der bestätigten Aufnahme in den NASDAQ 100 sprang der Titel am Montag an der NASDAQ letztlich um 11,83 Prozent auf 952,50 US-Dollar nach oben. Am Dienstag setzt sich die Aufwärtsbewegung nicht fort: das Papier fällt zeitweise um 4,46 Prozent auf 909,99 US-Dollar.

Getrieben wird die Rally laut invezz vor allem von der Erwartung massiver Indexzuflüsse sowie dem anhaltenden KI-Boom, der die Nachfrage nach Speicherchips weltweit antreibt.

Auch Wettbewerber profitieren: Der Halbleiterriese Samsung Electronics legte am Dienstag letztlich um 2,74 Prozent zu auf 206.500 KRW, während SK hynix sogar einen Sprung von etwa 6,06 Prozent auf 1.103.000 KRW verzeichnete und damit klar zu den stärksten Werten im asiatischen Tech-Sektor gehörte.

NASDAQ 100-Aufnahme sorgt für massiven Kapitalzufluss

Die Aufnahme von Sandisk in den NASDAQ 100 kurz vor Handelsstart am 20. April markiert einen wichtigen Wendepunkt für den Flash-Speicherhersteller. Der Index bildet die 100 größten nicht-finanziellen Tech-Unternehmen an der NASDAQ ab und wird weltweit von zahlreichen ETFs und Fonds mit einem verwalteten Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe nachgebildet.

Laut invezz führt diese Indexaufnahme typischerweise zu sogenannten "mechanischen Käufen", da Indexfonds die Aktie zwingend nachbilden müssen. Genau dieser Effekt gilt als zentraler Treiber der aktuellen Kursrally.

Bemerkenswert ist auch die Kursentwicklung: Seit Jahresbeginn legte die Sandisk-Aktie um rund 301 Prozent zu, während das Plus auf 12-Monatssicht sogar bei über 2.760 Prozent liegt. Sandisk ersetzt im Index den Softwareanbieter Atlassian, dessen Aktie zuletzt unter Druck durch KI-bedingte Marktverschiebungen stand.

KI-Boom treibt Speicher-Nachfrage

Neben dem Index-Effekt ist vor allem die strukturelle Nachfrage durch künstliche Intelligenz der entscheidende Kurstreiber. Rechenzentren benötigen deutlich mehr Speicherleistung, insbesondere NAND-Flash, wodurch sich der Markt spürbar verknappt.

Sandisk reagierte bereits mit Preiserhöhungen von über 10 Prozent zum 1. April. Zudem könnten die Vertragspreise für NAND-Flash laut invezz im laufenden Quartal um 70 bis 75 Prozent gegenüber dem Vorquartal steigen. Das unterstreicht die starke Preissetzungsmacht in einem zunehmend angespannten Marktumfeld.

Analysten werden optimistischer - aber die Erwartungen steigen

Auch auf der Analystenseite hat sich die Stimmung deutlich aufgehellt. Besonders optimistisch zeigt sich Bernstein-Analyst Mark C. Newman hob sein Kursziel gemäß invezz zuletzt um 25 Prozent auf 1.250 US-Dollar an - das höchste Ziel an der Wall Street.

Auch Evercore hat die Aktie laut TipRanks mit "Outperform" neu in die Bewertung aufgenommen und sieht ein Kursziel von 1.200 US-Dollar - im besonders optimistischen Bull Case sogar bis zu 2.600 US-Dollar. Begründet wird der Optimismus vor allem mit dem anhaltend starken KI-getriebenen Speicherbedarf aus Rechenzentren, Cloud- und Enterprise-Anwendungen bei gleichzeitig diszipliniertem Angebot im NAND-Markt. Diese Kombination sorgt laut Analysten für eine strukturell engere Marktbalance und stützt die Preissetzungsmacht der Hersteller.

KI und Indexeffekt als perfekte Kurskombination

Die Kombination aus NASDAQ 100-Aufnahme, KI-getriebener Nachfrage und steigenden Speicherpreisen hat Sandisk zu einem der spektakulärsten Tech-Highflyer des Jahres gemacht.

Trotz der beeindruckenden Entwicklung warnen Experten jedoch vor überzogenen Erwartungen. Nach der massiven Rally und der Indexaufnahme könnte es schwieriger werden, die hohen Wachstumsraten dauerhaft zu bestätigen.

Für Anleger rücken nun zwei Termine in den Fokus: die geplante Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr Q3 2026 am 30. April sowie der bevorstehende Aufstieg in den NASDAQ 100 am 20. April.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at