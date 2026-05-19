Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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19.05.2026 20:08:24
Nasdaq 100 Falls 1% As 30-Year Yields Spike To 19-Year Highs: Stock Market Today
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Analysen zu Nasdaq Inc
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