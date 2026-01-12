NASDAQ 100-Handel aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,11 Prozent auf 25 795,32 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,580 Prozent schwächer bei 25 616,81 Punkten in den Handel, nach 25 766,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 602,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 798,81 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, den Wert von 25 196,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 24 221,75 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 5,68 Prozent auf 37,22 USD), DexCom (+ 4,96 Prozent auf 70,74 USD), JDcom (+ 4,31 Prozent auf 30,72 USD), Dollar Tree (+ 3,31 Prozent auf 136,76 USD) und lululemon athletica (+ 3,07 Prozent auf 210,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil ON Semiconductor (-4,55 Prozent auf 59,33 USD), QUALCOMM (-3,41 Prozent auf 171,71 USD), Intuitive Surgical (-2,93 Prozent auf 569,09 USD), Biogen (-2,46 Prozent auf 183,00 USD) und Fiserv (-2,41 Prozent auf 68,17 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 10 563 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,844 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at