NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,92 Prozent fester bei 30 612,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,125 Prozent schwächer bei 30 295,25 Punkten in den Montagshandel, nach 30 333,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 241,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 633,55 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.05.2026, einen Stand von 27 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24 960,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 340,99 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,45 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 633,55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 15,99 Prozent auf 409,77 USD), Datadog A (+ 11,91 Prozent auf 276,81 USD), Zoom Communications (+ 11,00 Prozent auf 112,76 USD), Zscaler (+ 9,93 Prozent auf 153,60 USD) und Marvell Technology (+ 9,31 Prozent auf 224,09 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil QUALCOMM (-6,76 Prozent auf 234,06 USD), Enphase Energy (-5,88 Prozent auf 64,34 USD), Constellation Energy (-5,79 Prozent auf 271,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,71 Prozent auf 153,19 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-3,67 Prozent auf 609,29 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 436 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,380 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at