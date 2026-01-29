NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Um 18:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,63 Prozent auf 25 599,12 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,028 Prozent stärker bei 26 030,08 Punkten, nach 26 022,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 25 418,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 046,34 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,124 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 525,56 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 26 119,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 411,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,56 Prozent nach oben. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,89 Prozent auf 728,20 USD), Comcast (+ 3,98 Prozent auf 29,54 USD), Honeywell (+ 3,54 Prozent auf 224,30 USD), Charter A (+ 3,11 Prozent auf 188,50 USD) und Diamondback Energy (+ 2,43 Prozent auf 164,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Atlassian (-12,01 Prozent auf 118,58 USD), Microsoft (-11,87 Prozent auf 424,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,91 Prozent auf 142,74 USD), Workday (-9,14 Prozent auf 171,83 USD) und Intuit (-7,91 Prozent auf 496,07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 889 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,825 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,11 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

