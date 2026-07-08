NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 gibt am Mittwochmittag nach.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,10 Prozent schwächer bei 28 850,79 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,489 Prozent auf 29 030,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 173,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 181,30 Punkte, das Tagestief hingegen 28 814,57 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 2,45 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 414,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 903,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 702,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,46 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Baker Hughes (+ 4,41 Prozent auf 56,87 USD), Broadcom (+ 4,01 Prozent auf 385,66 USD), Diamondback Energy (+ 3,79 Prozent auf 187,40 USD), Nebius (+ 3,78 Prozent auf 202,57 USD) und PDD (+ 2,64 Prozent auf 84,71 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen DoorDash (-6,29 Prozent auf 183,40 USD), Palo Alto Networks (-6,06 Prozent auf 316,60 USD), Axon Enterprise (-6,01 Prozent auf 601,95 USD), Shopify A (-5,31 Prozent auf 115,41 USD) und Airbnb (-4,78 Prozent auf 141,69 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9 626 601 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,143 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at