NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 28 805,77 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent stärker bei 28 278,59 Punkten in den Montagshandel, nach 28 274,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 810,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 196,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 29 329,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 27 710,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 22 763,31 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,28 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 16,48 Prozent auf 83,60 USD), Nebius (+ 15,55 Prozent auf 220,02 USD), Lumentum (+ 8,55 Prozent auf 774,96 USD), Rocket Lab (+ 7,44 Prozent auf 69,78 USD) und Sandisk (+ 6,91 Prozent auf 1 298,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Marriott (-6,37 Prozent auf 349,09 USD), Monolithic Power Systems (-5,21 Prozent auf 1 351,73 USD), Monster Beverage (-3,51 Prozent auf 93,00 USD), Seagate Technology (-3,26 Prozent auf 828,22 USD) und NXP Semiconductors (-3,09 Prozent auf 222,07 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 790 870 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,215 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at