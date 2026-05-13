NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Nachmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,98 Prozent fester bei 29 350,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,327 Prozent stärker bei 29 159,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 064,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 389,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 968,56 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,564 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 25 383,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24 732,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der NASDAQ 100 21 197,70 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 16,44 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 29 389,24 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 10,84 Prozent auf 115,40 USD), Enphase Energy (+ 10,51 Prozent auf 41,42 USD), JDcom (+ 8,16 Prozent auf 34,06 USD), Marvell Technology (+ 7,55 Prozent auf 176,93 USD) und Arm (+ 5,68 Prozent auf 219,72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-6,34 Prozent auf 368,71 USD), Constellation Energy (-6,18 Prozent auf 275,46 USD), AppLovin (-5,75 Prozent auf 462,46 USD), Paychex (-5,57 Prozent auf 88,49 USD) und Atlassian (-4,99 Prozent auf 80,76 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 110 353 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at