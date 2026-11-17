Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,19 Prozent auf 26 874,07 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 27 229,95 Punkte an der Kurstafel, nach 27 197,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 26 580,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 258,84 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 187,55 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 29 995,38 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 24 799,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 4,08 Prozent auf 182,20 USD), SpaceX (+ 2,53 Prozent auf 140,83 USD), Astera Labs (+ 1,91 Prozent auf 206,20 USD), Gilead Sciences (+ 1,76 Prozent auf 170,54 USD) und Honeywell Technologies (+ 1,63 Prozent auf 221,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-5,60 Prozent auf 97,26 USD), Intuit (-5,34 Prozent auf 327,10 USD), Datadog A (-5,14 Prozent auf 163,97 USD), Moderna (-5,10 Prozent auf 204,30 USD) und Workday (-4,44 Prozent auf 185,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40 964 561 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at