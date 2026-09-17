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NASDAQ 100 im Blick 17.09.2026 20:04:20

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,70 Prozent auf 29 436,25 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,58 Prozent auf 29 401,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 945,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 305,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 29 458,56 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,89 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 29 995,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 670,95 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 223,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), Arm (+ 7,55 Prozent auf 262,39 USD), Astera Labs (+ 6,99 Prozent auf 288,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,74 Prozent auf 547,02 USD) und Rocket Lab (+ 5,81 Prozent auf 67,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-5,03 Prozent auf 79,16 USD), T-Mobile US (-4,75 Prozent auf 167,89 USD), Copart (-3,86 Prozent auf 29,63 USD), Axon Enterprise (-3,47 Prozent auf 452,15 USD) und AppLovin (-3,17 Prozent auf 316,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 206 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,453 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 278,95 -3,11% AppLovin Corp
Arm Holdings 236,50 2,38% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 256,00 0,39% Astera Labs Inc Registered Shs
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CoreWeave 70,23 0,63% CoreWeave
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Intel Corp. 97,48 2,42% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,48 -0,37% Kraft Heinz Company
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