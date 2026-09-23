AppLovin Aktie

AppLovin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 23.09.2026 18:01:39

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent tiefer bei 30 451,56 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent tiefer bei 30 706,23 Punkten, nach 30 732,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 706,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30 353,88 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,68 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 347,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 580,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 20,81 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 770,63 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 4,50 Prozent auf 261,32 USD), Palantir (+ 3,98 Prozent auf 192,36 USD), Palo Alto Networks (+ 3,38 Prozent auf 387,25 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,79 Prozent auf 757,16 USD) und CoreWeave (+ 2,62 Prozent auf 89,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Airbnb (-5,73 Prozent auf 152,54 USD), AppLovin (-5,00 Prozent auf 312,30 USD), Booking (-4,83 Prozent auf 156,29 USD) und Monolithic Power Systems (-3,61 Prozent auf 1 330,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 614 472 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,796 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,45 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AppLovin Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu AppLovin Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 131,24 -8,13% Airbnb
AppLovin Corp 276,65 -2,55% AppLovin Corp
Booking Holdings 136,90 -3,01% Booking Holdings
Comcast Corp. (Class A) 19,83 0,77% Comcast Corp. (Class A)
CoreWeave 76,69 2,13% CoreWeave
CrowdStrike 230,55 5,44% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 20,88 -1,44% Kraft Heinz Company
Meta Platforms (ex Facebook) 653,60 1,02% Meta Platforms (ex Facebook)
Monolithic Power Systems Inc. 1 191,00 6,48% Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.
Palantir 168,38 4,62% Palantir
Palo Alto Networks Inc 345,00 4,99% Palo Alto Networks Inc
Paychex Inc. 92,23 -7,79% Paychex Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 470,29 -0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen