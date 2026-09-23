AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|Marktbericht
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23.09.2026 18:01:39
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter
Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent tiefer bei 30 451,56 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent tiefer bei 30 706,23 Punkten, nach 30 732,40 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 706,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30 353,88 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,68 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 347,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 580,17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 20,81 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 770,63 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 4,50 Prozent auf 261,32 USD), Palantir (+ 3,98 Prozent auf 192,36 USD), Palo Alto Networks (+ 3,38 Prozent auf 387,25 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,79 Prozent auf 757,16 USD) und CoreWeave (+ 2,62 Prozent auf 89,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Airbnb (-5,73 Prozent auf 152,54 USD), AppLovin (-5,00 Prozent auf 312,30 USD), Booking (-4,83 Prozent auf 156,29 USD) und Monolithic Power Systems (-3,61 Prozent auf 1 330,80 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 614 472 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,796 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,45 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|1,02%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 191,00
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|Paychex Inc.
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