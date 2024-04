NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,46 Prozent auf 17 552,42 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,814 Prozent stärker bei 17 613,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 471,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 653,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 435,33 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 18 339,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 499,30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 12 969,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,10 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 11,56 Prozent auf 161,40 USD), CoStar Group (+ 8,08 Prozent auf 91,46 USD), ON Semiconductor (+ 5,72 Prozent auf 65,21 USD), Microchip Technology (+ 5,14 Prozent auf 90,62 USD) und NXP Semiconductors (+ 3,97 Prozent auf 234,56 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Old Dominion Freight Line (-9,69 Prozent auf 198,03 USD), Enphase Energy (-4,36 Prozent auf 108,53 USD), Netflix (-3,86 Prozent auf 555,43 USD), CSX (-2,95 Prozent auf 33,70 USD) und Illumina (-1,86 Prozent auf 122,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 123 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at