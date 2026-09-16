NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,91 Prozent auf 29 200,28 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,595 Prozent stärker bei 29 110,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 937,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 235,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 068,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 30 046,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 968,13 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 274,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 15,85 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 8,41 Prozent auf 909,49 USD), Astera Labs (+ 6,09 Prozent auf 267,91 USD), SpaceX (+ 5,91 Prozent auf 151,97 USD), Intel (+ 5,14 Prozent auf 102,13 USD) und Nebius (+ 5,02 Prozent auf 217,77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Diamondback Energy (-8,70 Prozent auf 193,12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,78 Prozent auf 126,00 USD), Adobe (-2,78 Prozent auf 250,60 USD), Old Dominion Freight Line (-2,51 Prozent auf 176,41 USD) und Autodesk (-2,28 Prozent auf 221,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 466 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at