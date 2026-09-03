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NASDAQ 100 aktuell 03.09.2026 22:34:37

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,16 Prozent fester bei 29 482,32 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,313 Prozent auf 29 234,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 143,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 538,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 160,96 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,265 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28 776,80 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 30 571,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 414,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 17,56 Prozent auf 144,82 USD), Palantir (+ 7,71 Prozent auf 182,53 USD), SpaceX (+ 6,42 Prozent auf 149,74 USD), Axon Enterprise (+ 6,15 Prozent auf 538,15 USD) und CrowdStrike (+ 5,68 Prozent auf 214,97 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Kraft Heinz Company (-3,20 Prozent auf 25,42 USD), Broadcom (-2,74 Prozent auf 357,16 USD), Lumentum (-2,67 Prozent auf 847,37 USD), Booking (-2,24 Prozent auf 195,13 USD) und ASML (-2,15 Prozent auf 1 646,19 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 32 294 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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