NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 verlor am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,39 Prozent auf 27 989,82 Punkte zurück. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,621 Prozent auf 28 561,17 Punkte an der Kurstafel, nach 28 384,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28 753,39 Punkte, das Tagestief hingegen 27 967,44 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30 807,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28 274,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 858,13 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,04 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), DoorDash (+ 6,19 Prozent auf 190,07 USD), Copart (+ 5,97 Prozent auf 31,93 USD), Marriott (+ 4,26 Prozent auf 416,30 USD) und Airbnb (+ 4,09 Prozent auf 171,11 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Lumentum (-18,59 Prozent auf 684,40 USD), Marvell Technology (-12,72 Prozent auf 171,41 USD), Astera Labs (-11,22 Prozent auf 229,67 USD), Intel (-8,80 Prozent auf 59,97 USD) und CoreWeave (-8,60 Prozent auf 50,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 673 793 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,493 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at