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Kursentwicklung 29.09.2026 22:34:30

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Abend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,21 Prozent stärker bei 30 339,33 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 30 412,29 Punkte an der Kurstafel, nach 30 276,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 429,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 235,67 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 29 433,43 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 29 774,75 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 24 611,35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 20,36 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 770,63 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,49 USD), Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD), DoorDash (+ 4,88 Prozent auf 187,10 USD), Marvell Technology (+ 4,51 Prozent auf 263,27 USD) und KLA (+ 3,89 Prozent auf 196,53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-3,45 Prozent auf 69,70 USD), Apple (-2,66 Prozent auf 329,40 USD), Ferrovial International SE Registered (-2,15 Prozent auf 54,57 USD), Baker Hughes (-2,10 Prozent auf 55,92 USD) und T-Mobile US (-2,08 Prozent auf 162,98 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 26 333 203 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Applied Materials Inc. 446,10 -1,28% Applied Materials Inc.
Baker Hughes Inc. 49,17 -0,19% Baker Hughes Inc.
Comcast Corp. (Class A) 18,98 -0,04% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 230,50 -0,45% CrowdStrike
DoorDash 164,10 -0,63% DoorDash
Ferrovial International SE Registered Shs 48,05 0,06% Ferrovial International SE Registered Shs
KLA 170,52 -1,79% KLA
Kraft Heinz Company 20,63 -0,31% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 853,00 -0,56% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 229,80 -0,61% Marvell Technology
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NASDAQ 100 30 339,33 0,21%

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