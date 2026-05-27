NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,02 Prozent auf 29 995,63 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 30 081,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30 001,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 099,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 862,87 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,472 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27 305,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 960,04 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 21 414,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 099,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 5,30 Prozent auf 541,49 USD), lululemon athletica (+ 4,85 Prozent auf 133,53 USD), Booking (+ 3,37 Prozent auf 168,81 USD), Charter A (+ 3,31 Prozent auf 148,76 USD) und Enphase Energy (+ 3,09 Prozent auf 68,97 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Zscaler (-26,80 Prozent auf 135,13 USD), PDD (-10,59 Prozent auf 86,41 USD), QUALCOMM (-6,37 Prozent auf 232,98 USD), Intel (-4,57 Prozent auf 117,87 USD) und Baker Hughes (-4,29 Prozent auf 63,87 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 276 451 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,474 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Mit 6,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at