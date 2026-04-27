NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Verlustzone

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,11 Prozent auf 27 274,04 Punkte abwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,093 Prozent auf 27 278,28 Punkte an der Kurstafel, nach 27 303,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 27 283,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 158,87 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 23 132,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 939,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 19 432,56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent zu. Bei 27 314,21 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 5,29 Prozent auf 522,99 USD), QUALCOMM (+ 3,53 Prozent auf 154,11 USD), Intel (+ 3,40 Prozent auf 85,35 USD), eBay (+ 2,44 Prozent auf 100,33 USD) und lululemon athletica (+ 1,94 Prozent auf 146,59 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-7,78 Prozent auf 216,55 USD), Marvell Technology (-6,21 Prozent auf 154,10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,32 Prozent auf 332,80 USD), Dollar Tree (-4,10 Prozent auf 99,50 USD) und Constellation Energy (-2,56 Prozent auf 305,51 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 495 460 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,316 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at