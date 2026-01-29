NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,13 Prozent schwächer bei 25 728,45 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,028 Prozent höher bei 26 030,08 Punkten, nach 26 022,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 728,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 046,34 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,380 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 525,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 26 119,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 411,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 954,18 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,50 Prozent auf 725,54 USD), Honeywell (+ 4,12 Prozent auf 225,56 USD), Lam Research (+ 3,45 Prozent auf 247,85 USD), Diamondback Energy (+ 3,24 Prozent auf 165,46 USD) und AppLovin (+ 2,69 Prozent auf 556,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Atlassian (-12,71 Prozent auf 117,63 USD), Microsoft (-10,23 Prozent auf 432,35 USD), Workday (-8,37 Prozent auf 173,29 USD), Intuit (-7,09 Prozent auf 500,50 USD) und Datadog A (-6,21 Prozent auf 131,83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 602 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,825 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

