NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt mittags nach

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 29 313,80 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29 040,12 Punkten, nach 29 440,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 890,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 413,80 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30 001,32 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 23 586,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22 447,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,30 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 7,90 Prozent auf 481,18 USD), Workday (+ 7,02 Prozent auf 121,76 USD), Rocket Lab (+ 6,74 Prozent auf 86,13 USD), Axon Enterprise (+ 6,41 Prozent auf 473,23 USD) und Datadog A (+ 6,22 Prozent auf 234,69 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Western Digital (-10,78 Prozent auf 602,55 USD), Lumentum (-7,94 Prozent auf 793,55 USD), Seagate Technology (-7,67 Prozent auf 946,72 USD), Teradyne (-7,49 Prozent auf 436,60 USD) und Monolithic Power Systems (-6,87 Prozent auf 1 339,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 743 847 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at