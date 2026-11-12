NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,54 Prozent im Minus bei 28 220,91 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,48 Prozent auf 27 953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28 374,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 293,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 27 940,58 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,51 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 664,70 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 29 742,60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 25 517,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,96 Prozent nach oben. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 5,19 Prozent auf 363,14 USD), SpaceX (+ 3,44 Prozent auf 144,56 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,97 Prozent auf 569,30 USD), Amazon (+ 2,07 Prozent auf 271,69 USD) und QUALCOMM (+ 1,47 Prozent auf 179,17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-16,85 Prozent auf 128,62 USD), NVIDIA (-8,33 Prozent auf 159,26 USD), CoreWeave (-7,73 Prozent auf 56,07 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,41 Prozent auf 113,28 USD) und Sandisk (-5,52 Prozent auf 923,73 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 66 590 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,571 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at