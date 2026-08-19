Astera Labs Aktie

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WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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NASDAQ 100-Performance im Fokus 19.08.2026 20:03:48

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 29 486,87 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 29 580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 490,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 288,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 652,30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28 592,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 818,84 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 23 384,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,98 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,65 Prozent auf 103,30 USD), Marvell Technology (+ 8,01 Prozent auf 233,30 USD), MercadoLibre (+ 6,90 Prozent auf 1 901,90 USD), Copart (+ 6,79 Prozent auf 33,65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,52 Prozent auf 241,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-9,46 Prozent auf 224,92 USD), Seagate Technology (-6,41 Prozent auf 845,77 USD), Teradyne (-6,17 Prozent auf 379,36 USD), Astera Labs (-6,02 Prozent auf 285,16 USD) und Lam Research (-5,98 Prozent auf 308,30 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 495 687 Aktien gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Alnylam Pharmaceuticals Inc. 207,50 -0,38% Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 241,00 -5,49% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 22,76 -0,52% Comcast Corp. (Class A)
Copart Inc. 28,81 -0,52% Copart Inc.
CrowdStrike 167,30 -3,29% CrowdStrike
Intel Corp. 78,17 -1,65% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,92 -0,45% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 259,25 -1,26% Lam Research Corp.
Marvell Technology 196,40 -3,44% Marvell Technology
MercadoLibre Inc 1 615,80 -1,33% MercadoLibre Inc
Nebius 189,14 -1,59% Nebius
NVIDIA Corp. 185,76 -0,11% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 702,00 -1,13% Seagate Technology
Strategy (ex MicroStrategy) 97,43 9,55% Strategy (ex MicroStrategy)
Teradyne Inc. 320,05 -1,31% Teradyne Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 426,02 -0,22%

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