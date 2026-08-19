Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
|NASDAQ 100-Performance im Fokus
|
19.08.2026 20:03:48
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus
Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 29 486,87 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 29 580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 490,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 288,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 652,30 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28 592,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 818,84 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 23 384,77 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,98 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,65 Prozent auf 103,30 USD), Marvell Technology (+ 8,01 Prozent auf 233,30 USD), MercadoLibre (+ 6,90 Prozent auf 1 901,90 USD), Copart (+ 6,79 Prozent auf 33,65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,52 Prozent auf 241,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-9,46 Prozent auf 224,92 USD), Seagate Technology (-6,41 Prozent auf 845,77 USD), Teradyne (-6,17 Prozent auf 379,36 USD), Astera Labs (-6,02 Prozent auf 285,16 USD) und Lam Research (-5,98 Prozent auf 308,30 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 495 687 Aktien gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.at)
|
10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|207,50
|-0,38%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|241,00
|-5,49%
|Comcast Corp. (Class A)
|22,76
|-0,52%
|Copart Inc.
|28,81
|-0,52%
|CrowdStrike
|167,30
|-3,29%
|Intel Corp.
|78,17
|-1,65%
|Kraft Heinz Company
|21,92
|-0,45%
|Lam Research Corp.
|259,25
|-1,26%
|Marvell Technology
|196,40
|-3,44%
|MercadoLibre Inc
|1 615,80
|-1,33%
|Nebius
|189,14
|-1,59%
|NVIDIA Corp.
|185,76
|-0,11%
|Seagate Technology
|702,00
|-1,13%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|97,43
|9,55%
|Teradyne Inc.
|320,05
|-1,31%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 426,02
|-0,22%