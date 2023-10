NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,46 Prozent fester bei 15 042,25 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,679 Prozent auf 14 871,57 Punkte an der Kurstafel, nach 14 973,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 816,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 050,75 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 280,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 15 036,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 039,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 38,48 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Zscaler (+ 4,62 Prozent auf 171,14 USD), Sirius XM (+ 3,94 Prozent auf 4,49 USD), Diamondback Energy (+ 3,68 Prozent auf 156,80 USD), Baker Hughes (+ 3,65 Prozent auf 34,96 USD) und CrowdStrike (+ 3,21 Prozent auf 182,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lucid (-3,12 Prozent auf 4,97 USD), Datadog A (-3,10 Prozent auf 91,50 USD), Illumina (-2,29 Prozent auf 136,81 USD), Moderna (-2,00 Prozent auf 101,80 USD) und IDEXX Laboratories (-1,66 Prozent auf 438,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 935 544 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,633 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

