Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|NASDAQ 100-Performance
|
25.06.2026 20:04:10
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind
Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent höher bei 29 460,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2,13 Prozent fester bei 29 843,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 220,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 000,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 843,89 Punkten.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,50 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 481,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 162,98 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Stand von 22 237,74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,88 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 20,13 Prozent auf 2 299,80 USD), Micron Technology (+ 17,45 Prozent auf 1 231,46 USD), Applied Materials (+ 10,54 Prozent auf 651,05 USD), Teradyne (+ 8,28 Prozent auf 462,56 USD) und KLA (+ 7,45 Prozent auf 258,39 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-8,39 Prozent auf 86,23 USD), Palantir (-5,82 Prozent auf 106,90 USD), Apple (-5,68 Prozent auf 276,43 USD), Rocket Lab (-5,60 Prozent auf 80,63 USD) und AppLovin (-4,53 Prozent auf 443,91 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 977 797 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kraft Heinz Company
|
25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
25.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|250,75
|3,62%
|Applied Materials Inc.
|568,70
|-2,89%
|AppLovin Corp
|419,85
|7,56%
|CrowdStrike
|615,50
|3,41%
|KLA
|217,15
|-4,34%
|Kraft Heinz Company
|20,77
|0,70%
|Micron Technology Inc.
|994,90
|-5,59%
|NVIDIA Corp.
|169,80
|-1,20%
|Palantir
|99,24
|5,35%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|73,40
|3,97%
|Sandisk Corp
|1 890,00
|-7,35%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|72,58
|-3,74%
|Teradyne Inc.
|382,60
|-7,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 118,24
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.