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NASDAQ 100-Performance 25.06.2026 20:04:10

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind

Der NASDAQ 100 notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent höher bei 29 460,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2,13 Prozent fester bei 29 843,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 220,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 000,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 843,89 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,50 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 481,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 162,98 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Stand von 22 237,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,88 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 20,13 Prozent auf 2 299,80 USD), Micron Technology (+ 17,45 Prozent auf 1 231,46 USD), Applied Materials (+ 10,54 Prozent auf 651,05 USD), Teradyne (+ 8,28 Prozent auf 462,56 USD) und KLA (+ 7,45 Prozent auf 258,39 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-8,39 Prozent auf 86,23 USD), Palantir (-5,82 Prozent auf 106,90 USD), Apple (-5,68 Prozent auf 276,43 USD), Rocket Lab (-5,60 Prozent auf 80,63 USD) und AppLovin (-4,53 Prozent auf 443,91 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 977 797 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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