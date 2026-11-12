NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell in Rot.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 28 313,52 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,48 Prozent auf 27 953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28 374,25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 27 940,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 28 548,55 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30 664,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 742,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 517,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,33 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 5,39 Prozent auf 363,83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,82 Prozent auf 579,53 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,71 Prozent auf 301,40 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,57 Prozent auf 298,09 USD) und DexCom (+ 1,92 Prozent auf 81,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Nebius (-17,51 Prozent auf 127,60 USD), CoreWeave (-7,39 Prozent auf 56,28 USD), Keurig Dr Pepper (-6,20 Prozent auf 35,88 USD), NVIDIA (-5,00 Prozent auf 165,05 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,79 Prozent auf 116,49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 137 655 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,571 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at