NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,56 Prozent tiefer bei 28 296,09 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,326 Prozent auf 28 362,15 Punkte an der Kurstafel, nach 28 454,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 28 471,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 097,80 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 1,99 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 220,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27 303,67 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 23 219,86 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,26 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Adobe (+ 5,48 Prozent auf 223,79 USD), T-Mobile US (+ 5,33 Prozent auf 179,51 USD), Workday (+ 4,72 Prozent auf 133,90 USD), Thomson Reuters (+ 4,56 Prozent auf 89,60 USD) und Intuit (+ 3,78 Prozent auf 292,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-8,55 Prozent auf 299,00 USD), CoreWeave (-8,34 Prozent auf 74,34 USD), Nebius (-8,13 Prozent auf 203,00 USD), Sandisk (-7,72 Prozent auf 1 486,00 USD) und Rocket Lab (-7,54 Prozent auf 64,71 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 22 086 102 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at