Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
|NASDAQ 100-Performance im Blick
|
27.02.2026 18:01:41
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter
Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,38 Prozent schwächer bei 24 940,09 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,904 Prozent auf 24 808,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 034,37 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 747,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 976,26 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,018 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 939,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Wert von 25 236,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20 550,95 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,06 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 9,52 Prozent auf 92,64 USD), Autodesk (+ 4,80 Prozent auf 244,66 USD), Gilead Sciences (+ 3,11 Prozent auf 148,24 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,93 Prozent auf 494,21 USD) und Walmart (+ 2,67 Prozent auf 127,74 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Zscaler (-15,02 Prozent auf 142,22 USD), Enphase Energy (-7,83 Prozent auf 42,19 USD), Atlassian (-5,79 Prozent auf 74,83 USD), Workday (-5,02 Prozent auf 132,12 USD) und CrowdStrike (-5,01 Prozent auf 362,00 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 425 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,021 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enphase Energy Inc
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Enphase Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|Atlassian
|63,35
|-5,24%
|Autodesk Inc.
|208,40
|5,55%
|CrowdStrike
|313,40
|-2,63%
|Enphase Energy Inc
|35,61
|-7,93%
|Gilead Sciences Inc.
|125,94
|3,52%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|22,40
|-1,97%
|Kraft Heinz Company
|20,85
|0,19%
|Netflix Inc.
|81,58
|13,86%
|NVIDIA Corp.
|149,58
|-4,51%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|109,30
|-3,36%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|419,45
|3,24%
|Walmart
|108,22
|2,77%
|Workday Inc
|112,80
|0,02%
|Zscaler Inc Registered Shs
|123,34
|-12,88%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24 960,04
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.