NASDAQ 100-Performance im Blick 27.02.2026 18:01:41

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter

Das macht der NASDAQ 100.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,38 Prozent schwächer bei 24 940,09 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,904 Prozent auf 24 808,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 034,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 747,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 976,26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,018 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 939,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Wert von 25 236,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20 550,95 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,06 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 9,52 Prozent auf 92,64 USD), Autodesk (+ 4,80 Prozent auf 244,66 USD), Gilead Sciences (+ 3,11 Prozent auf 148,24 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,93 Prozent auf 494,21 USD) und Walmart (+ 2,67 Prozent auf 127,74 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Zscaler (-15,02 Prozent auf 142,22 USD), Enphase Energy (-7,83 Prozent auf 42,19 USD), Atlassian (-5,79 Prozent auf 74,83 USD), Workday (-5,02 Prozent auf 132,12 USD) und CrowdStrike (-5,01 Prozent auf 362,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 425 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,021 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enphase Energy Inc

Analysen zu Enphase Energy Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Atlassian 63,35 -5,24% Atlassian
Autodesk Inc. 208,40 5,55% Autodesk Inc.
CrowdStrike 313,40 -2,63% CrowdStrike
Enphase Energy Inc 35,61 -7,93% Enphase Energy Inc
Gilead Sciences Inc. 125,94 3,52% Gilead Sciences Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 22,40 -1,97% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,85 0,19% Kraft Heinz Company
Netflix Inc. 81,58 13,86% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 149,58 -4,51% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 109,30 -3,36% Strategy (ex MicroStrategy)
Vertex Pharmaceuticals Inc. 419,45 3,24% Vertex Pharmaceuticals Inc.
Walmart 108,22 2,77% Walmart
Workday Inc 112,80 0,02% Workday Inc
Zscaler Inc Registered Shs 123,34 -12,88% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 960,04 -0,30%

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

