NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,29 Prozent tiefer bei 27 223,97 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 27 278,28 Punkten in den Montagshandel, nach 27 303,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 283,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27 158,87 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 23 132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 939,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 19 432,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,01 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 314,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 6,34 Prozent auf 528,22 USD), lululemon athletica (+ 2,99 Prozent auf 148,10 USD), Palo Alto Networks (+ 2,56 Prozent auf 183,11 USD), eBay (+ 2,48 Prozent auf 100,37 USD) und AppLovin (+ 2,34 Prozent auf 458,76 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-8,18 Prozent auf 215,60 USD), Dollar Tree (-5,83 Prozent auf 97,70 USD), Marvell Technology (-4,78 Prozent auf 156,45 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,98 Prozent auf 333,98 USD) und NXP Semiconductors (-3,77 Prozent auf 234,84 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 955 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at