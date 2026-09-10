NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,91 Prozent auf 29 154,88 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,10 Prozent schwächer bei 29 097,33 Punkten, nach 29 421,55 Punkten am Vortag.

Bei 29 038,22 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 250,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 621,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 508,03 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 23 849,27 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,67 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 3,58 Prozent auf 218,69 USD), AppLovin (+ 3,49 Prozent auf 315,72 USD), Apple (+ 3,15 Prozent auf 325,26 USD), SpaceX (+ 2,75 Prozent auf 151,61 USD) und Autodesk (+ 2,35 Prozent auf 211,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-6,62 Prozent auf 59,43 USD), Lumentum (-5,01 Prozent auf 939,48 USD), Micron Technology (-4,91 Prozent auf 977,36 USD), Intel (-4,84 Prozent auf 101,10 USD) und Lam Research (-4,72 Prozent auf 300,93 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 060 119 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,674 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6,61 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at