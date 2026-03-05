NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,15 Prozent im Minus bei 24 805,07 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,402 Prozent auf 24 992,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 093,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 174,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 744,56 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,836 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 548,69 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 20 628,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,59 Prozent abwärts. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 315,84 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Booking (+ 7,35 Prozent auf 4 566,39 USD), Atlassian (+ 7,03 Prozent auf 82,21 USD), Intuit (+ 6,66 Prozent auf 469,45 USD), Zscaler (+ 4,28 Prozent auf 162,90 USD) und Broadcom (+ 3,33 Prozent auf 328,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lam Research (-6,07 Prozent auf 209,45 USD), Applied Materials (-5,44 Prozent auf 338,31 USD), KLA-Tencor (-5,22 Prozent auf 1 398,87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,89 Prozent auf 139,28 USD) und IDEXX Laboratories (-4,76 Prozent auf 617,83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25 206 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,773 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

