NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,40 Prozent auf 26 204,58 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 25 859,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 842,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26 214,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 828,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 4,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 24 380,73 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 25 547,08 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 18 830,23 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,96 Prozent zu. Bei 26 214,57 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 10,53 Prozent auf 66,00 USD), Datadog A (+ 9,49 Prozent auf 121,06 USD), Zoom Communications (+ 8,05 Prozent auf 89,03 USD), Tesla (+ 7,62 Prozent auf 391,95 USD) und AppLovin (+ 7,18 Prozent auf 464,63 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil KLA-Tencor (-2,66 Prozent auf 1 748,11 USD), Lam Research (-2,66 Prozent auf 265,16 USD), Old Dominion Freight Line (-2,48 Prozent auf 205,19 USD), ASML (-2,41 Prozent auf 1 481,77 USD) und Baker Hughes (-2,31 Prozent auf 60,07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 513 440 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at