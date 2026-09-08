NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

Am Dienstagabend hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 29 507,70 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent höher bei 29 645,18 Punkten, nach 29 544,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29 400,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 655,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 29 722,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 414,26 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 762,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,07 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 11,72 Prozent auf 99,83 USD), Lumentum (+ 11,04 Prozent auf 978,54 USD), Intel (+ 9,05 Prozent auf 104,47 USD), Nebius (+ 7,73 Prozent auf 243,88 USD) und Seagate Technology (+ 6,49 Prozent auf 904,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Amgen (-10,08 Prozent auf 393,17 USD), Shopify A (-7,57 Prozent auf 134,10 USD), Astera Labs (-6,94 Prozent auf 288,85 USD), Booking (-6,72 Prozent auf 180,30 USD) und Thomson Reuters (-6,50 Prozent auf 98,81 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 30 885 176 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,54 erwartet. Mit 6,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at