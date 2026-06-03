NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent leichter bei 30 571,24 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,227 Prozent stärker bei 30 730,11 Punkten, nach 30 660,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 441,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30 762,20 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,911 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27 710,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 720,08 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 03.06.2025, mit 21 662,58 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 21,28 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 4,43 Prozent auf 112,71 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,24 Prozent auf 622,98 USD), ON Semiconductor (+ 4,11 Prozent auf 133,93 USD), Diamondback Energy (+ 4,05 Prozent auf 210,59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,02 Prozent auf 542,52 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Charter A (-8,03 Prozent auf 129,01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,01 Prozent auf 126,55 USD), Datadog A (-6,99 Prozent auf 250,33 USD), Atlassian (-6,94 Prozent auf 101,53 USD) und Zscaler (-6,78 Prozent auf 134,37 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39 671 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Mit 6,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at