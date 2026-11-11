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Index im Blick 11.11.2026 16:01:47

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch springt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,61 Prozent auf 28 188,74 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,90 Prozent auf 28 267,33 Punkte an der Kurstafel, nach 27 740,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 102,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 323,08 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30 883,15 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 29 525,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 533,49 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 14,04 Prozent auf 55,57 USD), Nebius (+ 11,94 Prozent auf 150,00 USD), Sandisk (+ 10,93 Prozent auf 954,00 USD), Lumentum (+ 9,64 Prozent auf 642,00 USD) und Seagate Technology (+ 7,33 Prozent auf 538,37 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen SpaceX (-1,97 Prozent auf 140,27 USD), Airbnb (-1,93 Prozent auf 183,29 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,34 Prozent auf 540,54 USD), PepsiCo (-1,09 Prozent auf 142,05 USD) und Copart (-1,08 Prozent auf 31,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14 349 161 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,60 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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CrowdStrike 207,60 0,61% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 22,15 1,37% Kraft Heinz Company
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